Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» по РСБУ за первую половину 2019 года выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,9 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Активы банка на конец отчетного периода достигли 162,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход за полугодие составил 12,4 млрд рублей — на 30% больше, чем в первом полугодии 2018-го. Комиссионный доход увеличился на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 4 млрд рублей.

Чистый портфель кредитов физлицам на 1 июля 2019 года составил 132 млрд рублей. Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам полугодия составил 123,2 млрд рублей.