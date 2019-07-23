Основным элементом стал узор из двух «Р»

Банк «Ренессанс Кредит» начал выдавать карты с новым дизайном. Дебетовая теперь выпускается в премиальном черном цвете, а кредитная — в светло-сером с добавлением голографического изображения, говорится в сообщении кредитной организации.

Основным элементом стал фирменный узор банка, представляющий собой комбинацию из двух «Р», которые складываются в знак бесконечности.

Изменение дизайна не затронет тарифы и не повлияет на порядок выдачи и процесс оформления карт. Обмен старых карт на новые будет производиться по окончании их срока действия.