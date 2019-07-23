Арбитражный суд Новосибирской области на заседании 23 июля объявил резолютивную часть решения о запуске процедуры принудительной ликвидации банка «Взаимодействие». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, назначенное ликвидатором.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» 6 июня этого года. Как пояснял регулятор, банк завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более чем на 40%) уменьшению ее капитала, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. «На балансе банка «Взаимодействие» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — пояснялось в релизе ЦБ.



АСВ после отзыва лицензии у банка оценило объем страховых выплат его вкладчикам в 98 млн рублей.