Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Стратегия», подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении его бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере порядка 9,653 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник, 23 июля, на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, поданному 22 июля, указаны Архипов О. В., Ксендзенко Д. М., Другов К. А., Гацуков Г. В., Рубинова И. В. и Рубинов Д. Г. Уточним, что Ирина Рубинова в определенный момент стала ключевым бенефициарным собственником банка. Кирилл Другов был председателем правления кредитной организации, а Диана Ксендзенко входила в ее совет директоров.

По данным АСВ, в период с 1 июля 2014 года по дату отзыва лицензии у банка (21 июля 2016 года) ему был причинен ущерб неправомерными действиями либо бездействием контролирующих лиц. Речь идет о «выдаче технических кредитов юридическим и физическим лицам, безвозмездном выбытии ликвидных активов кредитной организации в результате заключения договоров уступки прав требования, фиктивном погашении ссудной задолженности заемщиков (за счет фиктивного внесения денежных средств в кассу банка), приобретении ценных бумаг по многократно завышенной стоимости, уклонении от уплаты НДС». Руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства.



По заключению конкурсного управляющего, действия и бездействие контролирующих лиц сделали невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.