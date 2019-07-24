В Уфе задержана сотрудница одного из банков по подозрению в хищении денежных средств. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила 1 миллион рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

«Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по Уфе подозреваемая доставлена в отдел полиции. В настоящее время она задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнила Волк.



Название банка в сообщении не упоминается. По данным СМИ, деньги были похищены из отделения банка «Открытие». Эту информацию порталу Банки.ру подтвердили в пресс-службе «Открытия». «Мы подтверждаем задержание сотрудника одного из офисов банка в Уфе по подозрению в хищении денежных средств. Правонарушение выявлено в ходе плановой проверки собственной службы безопасности банка. Материалы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие. Интересы клиентов банка инцидент не затронул», — заявили в банке .

Ранее этим летом большой резонанс вызвало дело о хищении более чем 20 млн рублей кассиром банка в башкирском Салавате. Сообщалось, что муж женщины проиграл деньги в азартные игры, при этом после такого признания он опроверг свою причастность к преступлению. Также он обращался к россиянам по телевидению с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба, причиненного банку. По данным СМИ, фигурантка работала в отделении Россельхозбанка.

