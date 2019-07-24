Консалтинговое агентство Markswebb представило результаты очередного исследования, посвященного банковским мобильным приложениям для бизнеса, а также соответствующий рэнкинг — Business Mobile Banking Rank 2019. Основные выводы представлены в пресс-релизе компании, а более подробная презентация размещена на сайте .

В исследовании приняли участие 17 банков. Были проанализированы услуги топ-десятки банков из рэнкинга Business Mobile Banking Rank 2017; еще пять банков — лидеры по количеству тематических запросов в «Яндексе». Три банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, но один из них отказался от публикации результатов.

Топ-пятерку рэнкинга банковских мобильных приложений для индивидуальных предпринимателей, использующих iPhone, составляют продукты ДелоБанка (проект СКБ-Банка), Модульбанка, Тинькофф Банка, «Точки» (проект реализуется банком «Открытие» и группой QIWI) и Альфа-Банка. Лучшие аналогичные приложения в операционной системе Android — у этих же банков, только «Точка» — на третьем месте, а «Тинькофф» — на четвертом.

В топ-десяти мобильных банках можно «быстро и удобно решить практически любую задачу по управлению финансами юридического лица». Также для них характерен «высокий уровень удобства: единая лента операций, круглосуточная поддержка в чате по широкому спектру вопросов (у большинства мобильных банков первой десятки), возможность управлять тарифными планами», выяснили авторы исследования.

Они указывают, что в 2019 году у индивидуальных предпринимателей наконец появилась возможность полноценно управлять финансами своего бизнеса только в мобильном банке. Ранее это было невозможно, потому что мобильные банки не умели рассчитывать налоги и взносы в бюджетные организации, работать с закрывающими документами и формировать документы для налоговой отчетности.

Как можно понять из релиза Markswebb, теперь все это вместе с другими жизненно необходимыми для ИП функциями есть в приложениях, занимающих четыре верхние строчки рэнкинга. ИП без сотрудников на упрощенной системе налогообложения с налогом 6% могут полноценно решать все задачи бизнеса в мобильных приложениях.

В мобильных банках Альфа-Банка, Промсвязьбанка и Сбербанка для этого не хватает управления закрывающими документами, расчета и отправки платежей и отчетности в госорганы, подключения новых продуктов и сервисов. Например, в Альфа-Банке и ПСБ можно создавать счета на оплату, но нельзя сформировать по ним акты. А в Сбербанке нет возможности автоматического расчета платежей в бюджет и формирования декларации для ИП на УСН 6%.

Первые пять мест в рэнкинге мобильных банков для руководителей бизнеса распределились следующим образом: для iPhone — ДелоБанк, Альфа-Банк, «Точка», Модульбанк, Тинькофф Банк, для Android — ДелоБанк, Альфа-Банк, Модульбанк, «Точка», Тинькофф Банк.

Руководители небольших компаний перейти на использование только мобильного банка пока не могут, но их возможности в приложении тоже расширяются, констатируют в Markswebb. В лучших мобильных банках руководитель небольшой компании может держать под контролем и реагировать на финансовые операции, которые в интернет- или мобильном банке совершают бухгалтер или другие сотрудники, имеющие доступ к онлайн-системам управления финансами компании. Есть возможность проверять и подписывать ранее созданные платежи, в том числе и валютные, и реестры, например на выплату заработной платы.

Для этого в приложениях из числа топ-10 есть удобные поиск и навигация по документам внутри системы, возможности мультиподписи операций, выдача прав доступа к онлайн-банкингу и их контроль. Кроме того, руководитель может подключать новые продукты — например, размещать средства компании на депозите.

Одной из особенностей руководителя небольшой компании является то, что у него может быть несколько бизнесов и, соответственно, счета в разных банках, требующие контроля. Единственный банк, который решает задачу, — Модульбанк с сервисом «Мультибанк». Благодаря этому сервису предприниматель может получить выписку по любому счету, отправить его реквизиты и контролировать остаток.



Авторы исследования также напоминают, что в 2019 году на рынке появился первый и пока единственный небанковский сервис, в интерфейсе которого можно управлять финансами на счетах в разных банках, — «Цифра». «Пока это исключительно информационное приложение, где можно видеть расходы и поступление средств на счета, контролировать сдачу бухгалтерской отчетности. Возможности совершать платежи со сторонних счетов нет ни в приложении Модульбанка, ни в «Цифре», — уточняют в Markswebb.