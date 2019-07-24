Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Альба Альянс» на уровне «ruB+». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный».

«Пересмотр прогноза обусловлен ужесточением оценки за стратегические перспективы банка ввиду продолжительной убыточности его деятельности и стагнации бизнеса. Также банк характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, невысоким качеством активов, высокой достаточностью капитала при слабой операционной эффективности деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также низкими оценками корпоративного управления и организации бизнес-процессов», — говорится в релизе «Эксперт РА» .

В агентстве напоминают, что КБ «Альба-Альянс» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ. Офисная сеть отсутствует, головной офис расположен в Москве.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка в банковской системе РФ, узкую клиентскую базу, а также сокращение масштабов бизнеса за последние три года (активы банка сократились на 30%, кредитный портфель по МСБ — на 56%). Также для кредитной организации характерны недостаточная диверсификация бизнеса по сегментам и умеренно высокая концентрация активных операций на компаниях, имеющих отдельные признаки юридической или экономической связанности с банком.

КБ «Альба-Альянс» поддерживает высокий уровень достаточности капитала, что обеспечивает его устойчивость к реализации кредитных рисков. Вместе с тем деятельность банка была убыточной в 2016—2018 годах и по итогам I квартала 2019 года, что обусловлено как умеренно высокими расходами на обеспечение деятельности (в том числе на содержание здания головного офиса банка), так и разовыми существенными расходами (создание резервов на возможные потери по ссудам). Кроме того, агентством консервативно оценивается значительная доля переоценки имущества в структуре капитала, а также высокая иммобилизация капитала вложениями в имущественные объекты.

Качество ссудного портфеля банка оценивается как низкое (на 1 июня текущего года доля ссуд III—V категорий качества составляет 49% кредитного портфеля; доля просроченной задолженности в розничном портфеле — 26,4%, в портфеле МСБ — 5,7%). Обеспеченность кредитного портфеля в целом оценивается как приемлемая.

Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности. Ресурсная база характеризуется существенной волатильностью привлеченных средств юрлиц и концентрацией на крупнейших кредиторах, при этом крупнейшие кредиторы преимущественно аффилированы с собственниками банка. Рыночные источники дополнительной ликвидности незначительные.



«В обновленной стратегии банка заложен существенный рост кредитного портфеля во втором полугодии 2019 года, который в сочетании с оптимизацией операционных расходов должен позволить банку выйти на самоокупаемость по итогам 2019 года. При этом агентство не может высоко оценить долгосрочные перспективы бизнес-модели банка ввиду недостижения заявленных ранее планов по развитию по итогам 2018 года», — отмечается в числе прочего в сообщении «Эксперт РА».

