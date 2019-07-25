Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на уровне «ВВВ-/А-3» и ее долгосрочные и краткосрочные рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз — «стабильный».

«Мы подтвердили рейтинги, так как по-прежнему считаем «ВЭБ.РФ» организацией, связанной с государством, которая характеризуется практически безусловной вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны правительства Российской Федерации в случае финансовых затруднений. В связи с этим мы приравниваем кредитные рейтинги «ВЭБ.РФ» к суверенным рейтингам Российской Федерации», — поясняется в релизе агентства .

Там напоминают, что правительство неоднократно оказывало ВЭБу своевременную поддержку при любых обстоятельствах (включая ежегодные прямые вливания капитала). Ожидается, что в 2019—2024 годах объем поддержки будет составлять до 100 млрд рублей в год. Кроме того, после введения санкций со стороны США в правительстве и Банке России неоднократно заявляли о высокой готовности предоставлять ВЭБу поддержку.

В этой связи оценка характеристик собственной кредитоспособности ВЭБа становится все менее важным фактором при оценке его кредитоспособности. S&P более не присваивает организации данную оценку, которая ранее соответствовала категории «b-».

«Насколько мы понимаем, бизнес-модель «ВЭБ.РФ» претерпела изменения и теперь направлена на выполнение майских указов президента Российской Федерации от 2018 года. Ожидается, что вплоть до 2024 года «ВЭБ.РФ» окажет поддержку объемом порядка 3 трлн рублей проектам в Российской Федерации, направленным на развитие реального сектора экономики. В связи с этим мы прогнозируем постепенное увеличение кредитного портфеля «ВЭБ.РФ» в течение горизонта нашего прогнозирования до 2021 года, поддерживаемое вливанием в размере 300 млрд рублей согласно новой схеме, которая предполагает выборочные вливания капитала со стороны правительства в тех случаях, когда «ВЭБ.РФ» требуются ресурсы для дальнейших инвестиций», — пишут аналитики, уточняя, что упомянутая «схема была законодательно утверждена в начале 2019 года и еще не была проверена временем».

В S&P указывают, что в I квартале 2019 года ВЭБ отразил в отчетности чистую прибыль в размере около 18 млрд рублей против совокупных чистых убытков объемом около 800 млрд в 2014—2018 годах, которые были обусловлены главным образом необходимостью создания резервов для компенсации снижения стоимости кредитного портфеля. Аналитики полагают, что финансовые результаты ВЭБа в ближайшие годы будут в лучшем случае на уровне безубыточности, следует из релиза.

Эксперты констатируют улучшение качества активов ВЭБа в последние несколько лет, хотя доля проблемных кредитов остается достаточно высокой (кредиты, характеристики которых соответствуют третьей стадии по определениям МСФО 9, составили около трети совокупного кредитного портфеля на конец 2018 года). «Значительная доля кредитов, выданных организацией в последние несколько лет, была предоставлена заемщикам, находящимся в трудной финансовой ситуации, в частности крупным российским корпоративным группам, — поясняют в рейтинговом агентстве. — «ВЭБ.РФ» был задействован в ряде нетрадиционных проектов, которые, на наш взгляд, сопряжены с более высоким уровнем рисков в силу их длительности и неопределенности в отношении перспектив возврата инвестиций, а также требуют значительных затрат».

В S&P ожидают, что организация выразит желание по возможности продать некоторые проблемные активы, и прогнозируют умеренное и постепенное улучшение качества активов ВЭБа в рамках базового сценария.

В течение оставшейся части 2019 года и в 2020 году ВЭБ обязан погасить публичный долг в иностранной валюте объемом 1,6 млрд долларов. Агентство оценивает эту сумму как «управляемую» с учетом более крупных запасов ликвидности у ВЭБа в течение последних нескольких лет и также не исключает поддержку со стороны правительства на эти цели.



Прогноз «стабильный» по рейтингам ВЭБа отражает аналогичный прогноз по рейтингам РФ.