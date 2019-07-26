Банк «Восточный» готовит иск против Evison Holdings Limited — офшорной структуры фонда Baring Vostok, владеющей акциями банка, — и бывшего контролирующего бенефициара банка Майкла Калви. Об этом сообщили в «Восточном».

«Иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, в числе которых вывод средств через фиктивные договоры оказания услуг или через договор отступных (ответчик предоставлял банку в погашение кредитов подконтрольных себе компаний облигации, купленные с рынка по цене в два раза ниже, чем переданные банку по отступному). Таким образом, менеджеры фонда позволяли себе не только недобросовестно причинять ущерб банку, но и решать собственные задачи», — говорится в комментарии банка.

Подробности претензий «Восточного» к Evison и Калви приводит РБК . В частности, речь идет о заключении «фиктивных договоров оказания банку услуг» с коллектором «Национальная служба взыскания». Услуги оплачивались банком, но «фактически не оказывались». Размер убытков составляет 1 млрд рублей, считает заявитель.

Другой кейс — погашение компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед «Восточным» путем передачи субординированных облигаций самого банка «с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене». Размер убытков «Восточный» оценивает в 500 млн рублей.

По данным «Восточного», иск также касается масштабного сокращения сотрудников Юниаструм Банка после объединения этих банков — почти на 1 тыс. человек (95% от общего штата). «Это привело к тотальной потере компетенций в риск-менеджменте и работе с МСБ, что в итоге стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка», — подчеркивают в «Восточном».

В РБК узнали, что «Восточный» оценивает убытки из-за увольнения бывших сотрудников Юниаструм Банка в 8 млрд рублей.

«Первым шагом в данном процессе является получение предварительных обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика, который причинил значительный ущерб банку. Это необходимо для предотвращения риска остаться с «пустой» офшорной компанией в лице Evison Holdings Limited в качестве ответчика, если его единственный значимый актив (акции банка «Восточный») будет продан до решения суда», — указывают в «Восточном».

По информации РБК, Арбитражный суд Амурской области, куда «Восточный» обратился с ходатайством о предварительных обеспечительных мерах в виде ареста всего пакета Evison в банке, посчитал необходимым оставить заявление без движения и предложил исправить замечания до 14 августа. Суд обратил внимание, что «Восточный» не подтвердил документально предоставление встречного обеспечения в размере суммы обеспечения имущественных интересов и не привел оценку пакета Evison, «что не позволяет суду определить соразмерность заявленной обеспечительной меры с размером имущественных требований, которые предъявляются к ответчикам».

​Baring Vostok оспаривает назначение Арутюняна и. о. главы банка «Восточный» Исковые требования обоснованы тем, что совет директоров банка не был сформирован.

Напомним ключевые обстоятельства корпоративного конфликта в «Восточном». После его слияния с Юниаструм Банком фонд Baring Vostok владел более чем 50-процентным пакетом в «Восточном», а у бывших акционеров «Юниаструма» было порядка 40%, но после продажи в июне этого года фондом Baring Vostok (через Evison) по решению суда примерно 10-процентного пакета в «Восточном» компании «Финвижн» Артема Аветисяна (бывший ключевой собственник «Юниаструма») расклад сил между крупнейшими группами владельцев «Восточного» изменился.



В начале этого года после заявления, поданного в правоохранительные органы миноритарием «Восточного» из числа бывших акционеров «Юниаструма» Шерзодом Юсуповым, были арестованы ряд представителей Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, по подозрению в хищении средств «Восточного».



Следствие подозревает Майкла Калви в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в результате уступки кредита на такую сумму Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы, напоминает РБК. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. рублей. Калви, которого в феврале отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом, но большинство его партнеров — по-прежнему в изоляторе.

«После рейдерского захвата банка Аветисяном и Юсуповым ожидаемым шагом является втягивание его в акционерный конфликт путем причудливых ходатайств даже без сформулированного искового требования», — заявил РБК представитель Baring Vostok. Он добавил, что в интересах вкладчиков и для сохранения финансовой стабильности фонд последовательно избегал вовлечения банка и его менеджмента в коммерческий спор. Требования, которые содержатся в иске, он назвал «вымышленными» и подчеркнул, что они нужны, чтобы «получить полный контроль над банком, в который фонд вложил более 320 миллионов долларов международных инвесторов, и продолжать выводить активы». В Baring Vostok заявили, что удовлетворены решением суда и продолжат отстаивать свои позиции в судах, пока все причастные к незаконному уголовному делу и рейдерскому захвату банка не понесут заслуженное наказание.

