Банк «Русь», один из кредиторов авиакомпании «ЮТэйр», намерен подать в Арбитражный суд ХМАО заявление о банкротстве последней, следует из данных СПАРК.

Банк настаивает, что в авиакомпании должно быть введено внешнее наблюдение и установлен временный управляющий.

Организация проходит третьим лицом по другим искам со стороны кредиторов к авиакомпании. Так, 22 июля банк «Россия» заявил о намерении взыскать с авиакомпании 155 млн рублей.

Кредиторы предлагают «ЮТэйр» подумать о продаже вертолетной компании Крупнейший в России вертолетный оператор может стоить до 30 млрд рублей.

Если по итогам 2017 года «ЮТэйр» получила чистую прибыль, то следующий год она закрыла уже с убытком. В декабре 2018 года перевозчик объявил о реструктуризации кредита на 18,9 млрд рублей, которые синдикат из 11 банков предоставил ей в 2015 году сроком на семь лет. В компании объяснили это волатильностью на рынке из-за роста цен на топливо и валютного курса.

Однако большинство кредиторов на реструктуризацию не согласилось, исключением стал Сбербанк (на него приходилось около 4 млрд рублей всех кредитов).

В мае авиакомпания предложила кредиторам реструктуризировать кредиты и пролонгировать их на 35 лет под 0,01%. Банки с этим предложением тоже не согласились.