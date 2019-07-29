Рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило рейтинги трех дочерних структур венгерского OTP Bank, включая российский ОТП Банк: его долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте повышены до «BB+» с «BB», прогноз по рейтингам — «стабильный». Также повышены рейтинги болгарских Експресбанка и компании «ОТП Лизинг»; полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Улучшение рейтингов обусловлено повышением способности конечной материнской структуры предоставлять поддержку и мнением Fitch об умеренной вероятности предоставления такой поддержки в случае необходимости, следует из сообщения.

«В нашей оценке поддержки от OTP мы принимаем во внимание стратегическую значимость Болгарии и России для OTP, высокий уровень интеграции с материнской структурой (для ОТП Банка), а также репутационный ущерб для OTP в случае потенциального дефолта его дочерних структур», — пишут аналитики.

«Мы полагаем, что какая-либо поддержка, которая может потребоваться, будет управляемой относительно способности OTP предоставить ее», — добавляют они.



Рейтинг устойчивости ОТП Банка «bb-» не затронут рейтинговым действием, свидетельствуют материалы Fitch.