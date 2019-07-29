Авиакомпания «ЮТэйр» решила улучшить предложение банкам по реструктуризации кредитов на 56,5 млрд рублей. Перевозчик допустил повышение процентной ставки до 9% в крупнейшем синдицированном кредите (23,7 млрд рублей), а также сокращение срока по некоторым кредитным линиям, сообщили РБК два источника среди банков-кредиторов и один источник, ознакомившийся с предложениями.

«ЮТэйр» направила банкам очередные предложения по реструктуризации кредитов 12 июля. Однако условия, говорят источники издания, по-прежнему не устраивают ряд кредиторов, они продолжают обсуждение.

У авиакомпании два семилетних кредита: на 15,4 млрд рублей от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд рублей от Сбербанка. Проценты по ним «ЮТэйр» должна выплачивать два раза в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков также выдал компании 12-летний кредит на 23,7 млрд рублей. Кроме того, компания должна 13,3 млрд рублей держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд рублей — структурам своего прежнего акционера, «Сургутнефтегаза».

Сбербанк оптимистично оценил перспективы урегулирования долга «ЮТэйр» Сбербанк не планирует списывать задолженность авиакомпании «ЮТэйр».

Авиакомпания предлагает выплачивать долг в 12-летнем синдикате (23,7 млрд рублей) под символические 0,01%, но как только будут достигнуты определенные уровни ковенант (отношение долга к доналоговой прибыли) — ставка автоматически вырастет до 9%. Целевые ковенанты еще обсуждаются. Семилетний синдицированный кредит 15,4 млрд рублей авиакомпания предлагает разбить на две части, но уже в соотношении 40 на 60 (ранее было 50 на 50). «40% кредита [6,16 млрд рублей] удлинить до 35 лет под 0,01%. А оставшиеся 60% [9,24 млрд рублей] удлинить на срок до десяти лет под 7,5%», — говорит издания источник, близкий к банкам-кредиторам.



При этом «ЮТэйр» предлагает два варианта по второй части семилетнего кредита: с амортизацией со второго года и с амортизацией в конце срока выплат. В первом варианте со второго года (ежегодно) будет накапливаться амортизация в размере 7,5% основного долга, процентная ставка — 0,01%. При этом финальное погашение тела долга и отложенных процентов предусматривается лишь в последние три года. Второй вариант — перевозчик будет обслуживать долг сразу под процентную ставку 7,5%, а амортизация основного долга рассчитана на последние два года.

«При этом срок 35 лет обсуждаемый, можно его сократить. А соотношение 60 на 40 по семилетнему синдикату может быть изменено в лучшую для кредиторов сторону при условии удлинения срока с десяти до 15 лет», — говорит источник издания. Новые условия «ЮТэйр» по кредиту Сбербанка на 17,4 млрд рублей не называются.

В качестве залога авиакомпания предложила акции аэропорта Сургут (56%), а также воздушные судна, двигатели, земельные участки и здания. Кроме того, перевозчик закажет за свой счет у аудиторской компании KPMG оценку финмодели. Ранее авиакомпания заявляла, что будет продавать 50% в авиационно-сервисной компании UTG для выплаты процентов.