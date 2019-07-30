Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за июнь 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в июне стали Сбербанк, ВТБ и банк «Открытие».

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщала пресс-служба банка.

- Сбербанк запустил новый сервис, по которому любой человек может получить наличный денежный перевод через банкоматы банка. Отправить деньги можно в любой момент через «Сбербанк Онлайн», а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных либо в офисах банка.

- 1 июня в 60 городах России, восьми городах Казахстана и Белоруссии состоялся традиционный «Зеленый марафон». Организатором «Зеленого марафона» с 2012 года является Сбербанк.

ВТБ — на втором месте, СМИ сообщали:

- Расчеты в национальных валютах России и Китая будут осуществлять российский банк ВТБ и Торговый банк Китая.

- ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых. Воспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.

- Банк ВТБ совместно с компанией АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить под ключ несколько услуг и минимизировать финансовые и временные затраты.

Банк «ФК Открытие» — на третьей позиции в медиарейтинге:

- СМИ сообщали, что ряд крупных банков в нормативных документах закрепляют запрет для сотрудников на фотографирование экранов рабочих компьютеров. В частности, о данной мере рассказали представители банков «ЮниКредит», «ФК Открытие» и ВТБ.

- Банк «ФК Открытие» и «Опора России» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение. В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ, — совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг.