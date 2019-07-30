Арбитражный суд Москвы приостановил производство по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 10,2 млрд рублей с пяти бывших руководителей Международного Акционерного Банка (МАБ), говорится в определении суда.

Производство приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, касающегося исключения из реестра требований кредиторов Международного Акционерного Банка требования компании «В/О Алмазювелирэкспорт».

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность ареста имущества двух бывших членов правления банка на общую сумму 10,2 млрд рублей. Экс-члены правления банка Ирина Муравинская и Дмитрий Пехотник обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 15 марта.

Суд по иску АСВ арестовал имущество экс-руководства МАБ на 10 млрд рублей В марте 2017 года банк был признан Арбитражным судом Москвы банкротом.

Столичный арбитраж 15 марта также арестовал имущество еще трех бывших руководителей МАБ.

В ходе конкурсного производства было установлено, что в течение двух лет контролировавшими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов путем замещения на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц. Также руководителем банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства. Эти обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших МАБ лиц к субсидиарной ответственности.