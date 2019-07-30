Три компании заявили о готовности приобрести акции Проминвестбанка, который является украинской «дочкой» российского государственного банка «ВЭБ.РФ». Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщило во вторник издание «Лига», на которое ссылается ТАСС.

«В покупке Проминвестбанка заинтересованы кредитное учреждение «Инвестиционное» киевлянина Александра Зиновьева, а также финансовые компании «Женева» и «Европейское сберегательное общество», связанные с экс-главой Альфа-Банка (Украина) Андреем Волковым», — сказано в сообщении. Отмечается, что все заинтересованные компании готовы выкупить все выставленные на торги почти 99,8% акций банка.

Государственный исполнитель выставил пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% на Фондовой бирже ПФТС (Первая фондовая торговая система). На торги выставлены более 5 млрд акций банка, аукцион назначен на 28 августа. Указанный пакет акций ранее был взыскан украинской стороной, его стартовая стоимость составляет 532,1 млн гривен (20 млн долларов).