Сбербанк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса «СберЛогистики». На базе агрегатора будет построена платформа «СберЛогистики», интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы, говорится в сообщении кредитной организации.

«Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными IT-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микробизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей», — говорится в релизе.

«Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой», — комментирует генеральный директор компании «СберЛогистика» Сергей Малышев.



В сообщении Сбербанка подчеркивается, что логистический агрегатор Shiptor предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.

