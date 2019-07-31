Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является управляющим банка «Пушкино», подало жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области в аресте имущества бывших руководителей организации на сумму 14,7 млрд рублей, говорится в определении суда. АСВ обжаловало в Десятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 5 июня.

«Изложенная конкурсным управляющим позиция свидетельствует о построении им выводов не на официальных источниках информации, а на данных, размещенных в сети Интернет», — отметил арбитраж 5 июня. Доказательств, что содержащаяся в представленных документах информация достоверна, не представлено.

Суд 3 декабря 2013 года признал банк «Пушкино» банкротом. Отзыв в сентябре 2013 года лицензии у банка стал крупнейшим на тот момент страховым случаем для АСВ с предварительными выплатами вкладчикам в размере 20,2 млрд рублей.