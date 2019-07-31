Штат сотрудников группы Сбербанка за первое полугодие текущего года уменьшился на 2 026 человек. Такие данные приводятся в отчетности Сбербанка по МСФО.

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2019 года составила 291 726 человек (31 декабря 2018 года — 293 752 человека)», — указано в материалах финансового документа.

Как сообщалось, за 2018 год штат группы Сбербанка уменьшился на 16,5 тыс. человек.

В январе 2017 года глава Сбербанка Герман Греф говорил о сокращении штата кредитной организации вдвое к 2025 году (на тот момент было 330 тыс. сотрудников). К этому приведет развитие дистанционного банковского обслуживания, объяснял банкир. По его словам, Сбербанк переводит многие сервисы на дистанционное обслуживание, а впоследствии все банковские операции населения будут проводиться удаленно.

До этого Греф говорил, что Сбербанк будет постепенно уменьшать штат сотрудников, но резких сокращений в розничном бизнесе, где работает около 150 тыс. специалистов, и в службе инкассации не будет. В отдаленной перспективе Сбербанк намерен сократить штат до 100 тыс. человек, заявлял ранее Греф агентству Bloomberg. Высвобождаемые сотрудники смогут трудоустроиться в компаниях, которые Сбербанк будет создавать по мере трансформации бизнеса, добавлял он.

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