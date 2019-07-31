Во II квартале 2019 года корпоративный кредитный портфель Сбербанка снизился на 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом, до 13,3 трлн рублей, следует из отчетности кредитной организации. С начала года показатель упал на 6,9%.

В банке это объясняют снижением спроса на кредиты со стороны крупных клиентов и «ребалансировкой портфеля». «Растут сегменты внутри портфеля более доходные — средний и малый бизнес и розничный портфель», — пояснили в пресс-службе Сбербанка.

На объем корпоративного кредитного портфеля также повлиял «эффект валюты». «Есть и эффект номинального укрепления рубля, и дедолларизации. Динамика рублевого портфеля существенно лучше, чем динамика валютного портфеля без учета влияния валютной переоценки», — подчеркнули в кредитной организации.

Согласно отчетности Сбербанка, во II квартале 2019 года рублевые кредиты компаниям сократились на 1,7%, валютные без учета переоценки — на 2,3%. При этом доля ссуд в национальной валюте в общем портфеле увеличивается: если на начало года она составляла 75,5%, то по итогам шести месяцев — 77,6%.