Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Ульяновской области заявление о привлечении 13 бывших контролирующих лиц Регионального Коммерческого Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере около 1,812 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Лицензия у РКБ была отозвана 19 сентября 2016-го, а 14 ноября того же года он был признан банкротом. АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке.

Ответчиками по иску, поданному 30 июля, в релизе указаны Снигарев К. В., Кувшинова И. П., Сидыч С. Г., Макарова С. Ю., Ахлупин Ф. А., Бахитов М. Ф., Бесфамильная Н. В., Гакилов Р. Ш., Голикова М. А., Каюмов Д. Н., Ханжаров Д. В.-А., Абдрашитов Р. Ф., Гакилова А. Д.

Уточним, что, в частности, Константин Снигарев был одним из совладельцев, членом совета директоров и председателем правления банка, в которое также входили Ирина Кувшинова, Светлана Сидыч, Светлана Макарова и Федор Ахлупин (также имел долю в РКБ). Ключевой собственник банка Ринат Гакилов возглавлял совет директоров РКБ, членами которого помимо него и Снигарева были Марс Бахитов, Наталья Бесфамильная, Марина Голикова.

АСВ в результате проверки обстоятельств банкротства банка установило, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий, связанных с кредитованием технических юридических лиц, приобретением банком недвижимости у связанных с ним лиц по завышенной стоимости, а также замещением ликвидной ссудной задолженности физических лиц на ссудную задолженность технических юрлиц.



Бывшим руководством банка не были приняты предусмотренные законом меры по предупреждению его банкротства, добавляет конкурсный управляющий, подчеркивая, что все вышеизложенное является основанием для привлечения бывших контролирующих лиц РКБ к субсидиарной ответственности.

