Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова о признании недействительным приказа об отзыве лицензии, говорится в материалах суда.



Экс-руководитель банка обжаловал в суде приказ Центрального банка от 7 марта об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулирование лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее суд назначил на 19 августа рассмотрение иска регулятора о признании организации банкротом.

ЦБ 7 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. В деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.

По информации регулятора, кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента — юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний.

«При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения. Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании. В этой связи Банком России была инициирована внеплановая инспекционная проверка деятельности Роскомснаббанка», — отметил тогда ЦБ.

Кроме того, на балансе Роскомснаббанка образовался значительный объем проблемных активов. В целях сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов Роскомснаббанк осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции, говорится в сообщении регулятора.