Банк «Траст» продал X5 Retail Group два объекта недвижимости на севере Москвы, сообщил источник, знакомый с ситуацией, «Коммерсанту» . По его словам, речь идет об объекте площадью 4,8 тыс. кв. м на Дмитровском шоссе и о здании площадью 7 тыс. кв. м на улице Милашенкова. В пресс-службе банка и в Х5 подтвердили эту информацию.

По информации собеседника издания, объекты приобретены компанией под супермаркеты «Перекресток» за 1 млрд рублей.

«Траст» также реализует активы, доставшиеся от башкирской розничной сети «Матрица». По сообщению пресс-службы банка, в Уфе было продано четыре объекта сети общей площадью 18 тыс. кв. м. Сейчас в портфеле «Траста» осталось семь объектов «Матрицы» общей площадью 49 тыс. кв. м в Уфе, Уфимском районе и Самаре, их планируется выставить на торги до конца текущего года.

Также «Траст» собирает заявки и от потенциальных покупателей складского комплекса (37 тыс. кв. м) в Рамонском районе Воронежской области. Там находится один из распределительных центров X5 Retail Group. Член совета директоров JLL Наталия Тишендорф оценивает стоимость комплекса в 850–900 млн рублей.

На базе «Траста», который перешел под контроль ЦБ, был создан банк непрофильных активов. «ФК Открытие» в 2018 году передал в «Траст» активы на 438 млрд рублей. Еще 110 млрд рублей планировал внести Бинбанк. В январе 2019 года сообщалось, что «Траст» выставил на торги активы совокупной стоимостью более 30 млрд рублей. Недавняя продажа двух объектов розничной группе X5 — один из этапов массовой распродажи доставшегося «Трасту» имущества.