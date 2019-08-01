Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Свердловской области, который обязал мэрию Екатеринбурга заплатить Примсоцбанку 214,9 млн рублей. Теперь решение вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в мае 2016 года администрация Екатеринбурга предоставила муниципальную гарантию по кредиту, выданному Примсоцбанком екатеринбургскому ООО «Стройуниверсал», владельцем которого является экс-депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Плаксин. Общая ответственность гаранта перед банком ограничивалась суммой не более 215 млн рублей. 1 декабря 2016 года «Стройуниверсал» просрочил погашение задолженности в размере 100 млн рублей, после чего Примсоцбанк потребовал от заемщика досрочного возврата кредита. Не получив удовлетворения от «Стройуниверсала», банк предъявил требование о погашении долга к мэрии Екатеринбурга. Отметим, что в 2016 году суд признал «Стройуниверсал» банкротом.

«Доказательств исполнения обязательств основным должником материалы дела не содержат, как и не содержат доказательств выплаты администрацией Екатеринбурга в полном объеме денежных средств по муниципальной гарантии. Следовательно, требование Примсоцбанка о взыскании с ответчика 214,9 млн рублей является законным и обоснованным», — указал в решении суд.

Параллельно мэрия Екатеринбурга потребовала в суде расторгнуть договор о предоставлении муниципальной гарантии и прекратить его действие на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ в связи с изменением существенных обстоятельств. Однако 26 июля Арбитражный суд Свердловской области этот иск отклонил.



По мнению партнера MGP Lawyers Дениса Быканова, у администрации Екатеринбурга остается два варианта дальнейших действий. «Если администрация полагает, что предоставление гарантии нарушает интересы муниципального образования, то она вправе обратиться с иском к своему должностному лицу, подписавшему гарантию. Если же нет оснований сомневаться в законности действий должностного лица, то единственная законная возможность для мэрии покрыть возникающие в связи с оплатой по гарантии бюджетные расходы состоит в том, чтобы переложить убыток на плечи принципала по гарантии («Стройуниверсал»), взыскав в порядке личной суброгации погашенный за него долг», — считает юрист. В случае если выяснится, что «Стройуниверсал» не исполнил свои обязательства из-за неправомерных действий контролировавших его лиц, мэрия Екатеринбурга получит право привлечь таких бенефициаров к субсидиарной ответственности в рамках банкротства «Стройуниверсала», добавляет Денис Быканов.