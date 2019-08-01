Банк «Русский Стандарт» обеспечил техническую готовность подключения первого клиента из категории юридических лиц — московского бара «Стрелка» — к сервису приема платежей по QR-коду в Системе быстрых платежей Банка России. «С момента вступления в силу изменений в положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», предусматривающих возможность проводить в СБП платежи в пользу юридических лиц, гости «Стрелки» смогут оплатить счет с использованием этой технологии», — говорится в сообщении кредитной организации.

В «Русском Стандарте» напоминают, что запустить c2b-переводы в СБП с использованием QR-кода планируется до конца 2019 года.

Технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода напоминает другие сервисы бесконтактных платежей: покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код через мобильное приложение своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Деньги со счета покупателя поступят на счет торгового предприятия практически сразу после совершения покупки.

«Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами. Снижение затрат всегда позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя», — комментирует директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова.



Между тем газета «Коммерсант» написала в четверг, что опция приема платежей юрлицами с помощью QR-кода может быть недоступна еще какое-то время, поскольку банков, сертифицированных на отправку денег по QR-коду, в России пока нет. Относительно «Русского Стандарта» издание напоминало, что банк 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме показал на кофейном автомате, как будут проходить такие операции, выбрав для первого клиента платежи с использованием статического QR-кода (содержит реквизиты счета заведения, в то время как более сложный альтернативный вариант с динамическим QR-кодом предусматривает, что код каждый раз формируется заново и содержит не только реквизиты продавца, но и сумму платежа). При этом «Русский Стандарт» получил сертификат на прием платежей, а сертификата на отправку платежей у него нет, как и у остальных банков, которые должны участвовать в тестировании новой системы, следует из материала.

