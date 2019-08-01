Агентство по страхованию вкладов намерено взыскать с бывших контролирующих лиц Финпромбанка почти 29,482 млрд рублей. О соответствующем иске, поданном 31 июля 2019 года в Арбитражный суд Москвы, сообщается в четверг, 1 августа, на сайте АСВ.

Агентство осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 19 сентября 2016-го и был признан банкротом 24 октября того же года.

Ответчиками по иску значатся Перминов С. Б., Спиридонов С. Г., Зимина Э. А., Гончаров А. А., Лаврентьев А. С., Харитонов О. А., Бондарева И. Ю., Петров С. В., Шишорина М. В., Хахалина Н. В., Баринов А. А., Семенов Д. Н., Колганов А. В., Куликов А. Н., Дискин И. С., Самойлов В. С., Чурилова И. Н., Якушева О. М., Хлыстов В. Ю.

Напомним, что, в частности, Сергей Спиридонов был исполняющим обязанности председателя правления банка, Элина Зимина — членом правления. Александр Куликов возглавлял совет директоров, в который также входили Владимир Самойлов, Ольга Якушева, Илья Дискин, Ирина Чурилова. Станислав Перминов, Анатолий Гончаров, Дмитрий Семенов входили в число бенефициаров банка.

Как отмечается в сообщении АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 1 сентября 2014 года по 19 сентября 2016-го контролирующими лицами совершались действия по выводу из банка ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и технических юридических лиц, заключению сделок на невыгодных для банка условиях, а также по заключению иных сделок, ухудшивших финансовое положение ФПБ. Кроме того, руководителем кредитной организации не принимались предусмотренные законом меры по предупреждению ее банкротства.



В результате указанных действий контролирующих лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, сделавшее невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, подчеркивают в АСВ, уточняя, что вышеперечисленные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.