Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СДМ-Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.



«Рейтинг банка обусловлен сильной позицией по капиталу, умеренно высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также удовлетворительными рыночными позициями и качеством корпоративного управления», — отмечается в релизе.

Как поясняет агентство, СДМ-Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на инвестициях в ценные бумаги. Головной офис банка расположен в Москве.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает ограниченные масштабы бизнеса банка и невысокую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска вследствие размещения существенной части активов в ценные бумаги. В свою очередь специализация деятельности банка на вложениях в ценные бумаги и кредитовании клиентов из сегмента МСБ обуславливает невысокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска.

Концентрация активов на связанных с банком сторонах оценивается агентством как невысокая (12% от величины капитала на 1 июля 2019 года).

Банк демонстрирует адекватные показатели достаточности собственных средств и значительный буфер абсорбции убытков. Кроме того, бизнес банка характеризуется высоким уровнем рентабельности и эффективности деятельности. Вместе с тем агентство отмечает продолжающееся снижение маржинальности бизнеса банка, обусловленное, в частности, неоднократным снижением ключевой ставки в рассматриваемом периоде.

Основу активов банка составляет портфель ценных бумаг, кредитное качество которого оценивается агентством как высокое. Кредитный портфель физлиц, юрлиц и ИП формирует около 29% активов и характеризуется низкой долей просроченной задолженности, низким уровнем пролонгаций (4%) и ссуд IV—V категорий качества (8,5%).

Вместе с тем агентство отмечает высокий уровень покрытия ссудного портфеля физлиц, юрлиц и ИП обеспечением, который с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составил 886%, а без учета этих компонентов — 178%. Кроме того, 11% валовых активов размещено в МБК и на корсчетах в кредитных организациях с высоким кредитным качеством. Около 4% активов банка приходится на имущество, представленное в основном офисами банка и недвижимостью, полученной по отступному и сдаваемой в аренду.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности и наличием доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности. Агентством положительно оценивается невысокая зависимость ресурсной базы банка от динамики средств крупнейших кредиторов. С другой стороны, отмечается недостаточно высокая диверсификация привлеченных средств по источникам фондирования.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать адекватную операционную эффективность и умеренно высокое качество активов. В то же время агентство отмечает высокую концентрацию корпоративного управления на ключевом бенефициаре банка, что, по оценкам агентства, снижает уровень независимости топ-менеджмента от собственников и повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений.

Действующая стратегия банка направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, что, с одной стороны, позволяет сохранить текущий уровень принимаемых рисков, а, с другой стороны, не способствует усилению конкурентных позиций банка и росту маржинальности бизнеса.