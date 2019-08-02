С 2020 года все банки будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними — в новой форме отчетности банки должны будут указывать договоры залогов, залогодателей и сами предметы залога с их стоимостью, внести свои предложения и замечания в проект банки могут до 14 августа, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на проект нормативного акта регулятора.

На данный момент сведения о предметах залога по ссудам, предоставленным компаниям, банки направляют в ЦБ в агрегированном виде, говорит представитель регулятора, данные, которые ЦБ будет получать в новой отчетности, будут использоваться им в надзорных целях — банки сообщали ЦБ, что есть необходимость выявлять риски, связанные с перекрестными залогами, а новый формат отчетности разработан «с учетом мнения банковского сообщества, представленного на площадке рабочей группы по вопросам создания реестра залогов».

По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, для ЦБ важно понимать адекватность оценки залогов, будут видны несоответствия: например, если один банк оценил одно и то же оборудование так, а другой — иначе, то это повод проверить адекватность оценок; ЦБ получит всю информацию, выявит наиболее существенные отклонения, проведет их анализ и затем потребует либо чтобы банки провели работу по замене залогов, либо досоздали резервы, эффект на себе банки почувствуют.

Подробная отчетность увеличит административную нагрузку на банки: для крупных банков такая нагрузка будет не очень большая, в их системах уже накоплен значительный массив данных по залогам. Но для средних и мелких банков это будет обременительно, поскольку у них данные по залогам часто разбросаны по разным системам — может потребоваться перенастройка IT-систем; нагрузка, возможно, была бы ниже, если бы была реализована идея ЦБ, озвученная ранее, согласно которой регулятор самостоятельно скачивал бы необходимые данные непосредственно из IT-систем банков, комментирует старший менеджер Deloitte Сергей Гришунин.

По словам представителей банков, потребуется серьезная доработка систем отчетности и внесения в них дополнительных параметров; каждая форма отчетности для ЦБ — это достаточно дорогой проект для банка, но любая база — это полезно, реестр залогов аппетит к риску банков сильно не изменит.