Банк «Траст», на базе которого создан банк непрофильных активов, увеличил долю в «Объединенной вагонной компании» (ОВК) до 25,5% с 5,7%, говорится в материалах «Траста».

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 29 605 114 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, что составляет 25,5225% уставного капитала данной организации», — сказано в документах.

Отмечается, что изменение доли владения произошло в результате приобретения доли участия в компании. «Траст» отказался комментировать, у кого приобрел 19,8% акций ОВК.

Банк «Траст» стал акционером ОВК в середине июле, получив 5,7% акций от «Открытие Холдинга» в счет его задолженности. Согласно информации на сайте ОВК до этих изменений, 24,3% акций вагонной компании принадлежало банку «ФК Открытие», 16% — «Регион Трасту», 15% — бизнесмену Эмилю Пирумову через кипрскую компанию, 10,4% — «Сафмар Финансовые инвестиции», 9,3% — АО «Концерн «Уралвагонзавод» (структура «Ростеха»), 7,9% принадлежало «Открытие Холдингу», 4,7% — прочим инвесторам, 12,4% — free float.