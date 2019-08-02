«Ренессанс Кредит» завершил проект по внедрению Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях. Теперь сервис доступен во всех 133 офисах банка, расположенных в 62 регионах России, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для сдачи биометрических данных гражданину РФ необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, прийти в офис банка с паспортом и СНИЛС, стать клиентом банка, если таковым он не является. В отделении после подписания клиентом согласия на сбор биометрических данных производится запись образца голоса — клиент произносит короткий текст — и фотографирование. Полученные сведения банк загружает в ЕБС. Через некоторое время клиенту поступает сообщение о факте создания биометрического профиля», — говорится в релизе банка.

Оператором ЕБС выступает компания «Ростелеком», которая обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам.

