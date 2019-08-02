Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим контролирующим лицам Промрегионбанка взамен ранее отозванного, расширив круг ответчиков и немного уменьшив сумму требований. Сообщение о новом обращении в суд опубликовано на сайте АСВ.

Агентство в статусе конкурсного управляющего в конце мая этого года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Промрегионбанка к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере около 3,083 млрд рублей. Ответчиками по иску были указаны бывший председатель правления и член наблюдательного совета банка Андрей Чураков, входивший в число совладельцев кредитной организации, члены правления Алдар Санданов и Елена Леонова, а также еще два человека: Сенцов И. Г. и Петренко Е. А.

В начале июля стало известно, что арбитраж по ходатайству АСВ вернул агентству этот иск. Как пояснялось, в июне в распоряжение агентства поступили документы и сведения, существенным образом влияющие на изложенные в заявлении выводы. Агентство отозвало иск и заявило о намерении подготовить новый с расширенным составом ответчиков.

Согласно сегодняшнему сообщению АСВ, сумма нового иска — около 3,036 млрд рублей, и подан он к шести лицам вместо пяти: в дополнение к вышеупомянутым бывшим топ-менеджерам банка в числе ответчиков указана Сухова О. Е. Как можно предположить, речь идет об Ольге Суховой, входившей в набсовет банка.

​ЦБ нашел признаки вывода активов из Промрегионбанка​ ​на 5,4 млрд рублей Временная администрация Промрегионбанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов на 5,4 млрд рублей бывшим руководством финучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

По данным конкурсного управляющего, бывшими контролирующими лицами были совершены действия по выдаче кредитов организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо неспособным исполнить взятые на себя обязательства; замещению ликвидных активов на технические; оплате строительно-отделочных работ по договорам подряда подконтрольным банку техническим компаниям без реального исполнения данных договоров; безвозмездному отчуждению земельных участков; приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости.

Отметим, что список перечисляемых агентством каналов, через которые выводились активы Промрегионбанка, также расширен по сравнению с представленным в уведомлении о подаче первоначального иска.

Кроме того, бывшим руководством банка не были приняты предусмотренные законом меры по предупреждению его банкротства, указано в сообщении АСВ.



Лицензия у банка была отозвана 30 мая 2016-го, а 11 августа того же года он был признан банкротом.