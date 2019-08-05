Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Россия» на уровне «А+(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг банка «Россия» обусловлен сравнительно сильным бизнес-профилем при удовлетворительной достаточности капитала, умеренном уровне проблемных кредитов и сильной позиции по ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает значительная концентрация как активов, так и фондирования банка «Россия» на крупнейших клиентах. Положительно влияют на уровень рейтинга устойчивые конкурентные преимущества банка и высокая вероятность поддержки со стороны акционеров.

Бизнес-профиль банка отражает его сильные позиции в банковской системе России. Бизнес банка характеризуется умеренным уровнем диверсификации.

АКРА оценивает достаточность капитала банка как удовлетворительную. Также удовлетворительная оценка риск-профиля отражает умеренные показатели проблемной задолженности банка «Россия» в сочетании с повышенной концентрацией на крупнейших группах заемщиков. Для банка характерна умеренная концентрация кредитования на высокорисковых отраслях экономики. Фактор «Фондирование и ликвидность» агентство оценивает как «адекватный».

«АКРА осуществляет индивидуальную повышающую корректировку ОСК на одну ступень с целью отражения устойчивого конкурентного преимущества в виде сравнительно более благоприятных условий ведения бизнеса в России, которое кредитная организация получает в результате действия в отношении нее режима санкций, введенных со стороны иностранных государств», — добавили аналитики.

К позитивному рейтинговому действию может привести увеличение показателей достаточности капитала, в том числе за счет роста чистой прибыли и проведения докапитализации, снижение концентрации кредитного портфеля на крупнейших заемщиках при сохранении умеренного уровня проблемных кредитов и диверсификация источников фондирования.

К негативному рейтинговому действию может привести значительное снижение показателей достаточности капитала, агрессивный, существенно опережающий среднерыночные темпы рост ссудного портфеля и доли проблемных кредитов в ссудном портфеле и ухудшение позиции по ликвидности.