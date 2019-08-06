Наиболее высокую рентабельность активов среди всех типов российских банков по формам собственности — государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием — продемонстрировали по состоянию на 1 июля 2019 года иностранные банки. Об этом говорится в обзоре агентства «РИА Рейтинг», составившего очередной рейтинг крупнейших банков РФ по рентабельности активов .

В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 июля 2019 года, по которым опубликована отчетность по формам № 101 и № 102 на сайте Центробанка.

Медианная рентабельность активов банков из рейтинга увеличивается: так, у сотого банка в рейтинге отношение прибыли к активам на 1 июля составило 1,75% против 1,36% на 1 января 2019 года и 1,25% на 1 июля 2018-го.

Из представленных в рейтинге 200 банков приростом рентабельности на 1 июля 2019 года по сравнению с результатом на аналогичную дату 2018-го характеризовались 92 банка. Среди 50 самых рентабельных банков в текущем рейтинге ростом рентабельности характеризовались 28. При этом крупные банки, напротив, демонстрировали скорее отрицательную динамику: в топ-50 более половины банков показали снижение рентабельности относительно результатов годом ранее.

Рентабельность активов у иностранных банков, представленных в рейтинге, составила 2,6%. У государственных и частных банков рентабельность активов равнялась 2%.

Среди кредитных организаций лидером по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги» с показателем 17,9%. Основными источниками хорошего финансового результата этой кредитной организации стали рост процентных и комиссионных доходов, указывают аналитики.

Вторым в рейтинге по рентабельности активов оказался Киви Банк (14,3%). Третье и четвертое места заняли НКО «Платежный Центр» и Курскпромбанк (10,4% и 9,9% соответственно). Замыкает пятерку по рентабельности московский Денизбанк, у которого показатель на 1 июля 2019 года составил 9,3%.

ДИП Центробанка: прибыль банков в 1 трлн рублей за полгода не выглядит избыточной Прибыль II квартала составила 418 млрд рублей, а I квартала 2019 года — 587 млрд.

Наиболее слабую рентабельность активов в рейтинге на 1 июля продемонстрировал санируемый Московский Индустриальный Банк с показателем минус 28,5%. Второе место с конца по рентабельности активов занял банк «Траст» (он же Банк непрофильных активов. — Прим. Банки.ру) с результатом на уровне минус 9,2%. Замыкает тройку банков с низким показателем рентабельности активов Эс-Би-Ай Банк с результатом минус 6,5%. На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились Связь-Банк и «Ростфинанс» (минус 4,8% и минус 4,1% соответственно). Три из пяти банков с самой низкой рентабельностью среди топ-200 — это банки, которые находятся на санации, указывают составители рейтинга.

Среди крупнейших российских банков наибольшей рентабельностью активов характеризовался Сбербанк с результатом 3,8%. Второй и третий банки по размеру активов — ВТБ и Газпромбанк за последние 12 месяцев продемонстрировали рентабельность активов на уровне 1,9% и 0,4% соответственно. У Альфа-Банка рентабельность активов на 1 июля 2019 года была на уровне 2,9%. Таким образом, два банка из числа крупнейших характеризовались рентабельностью активов намного выше среднего уровня.



«РИА Рейтинг» полагает, что рентабельность активов банковского сектора по итогам года почти не вырастет и составит порядка 2%. При этом размер прибыли по итогам 2019 года достигнет, по прогнозу, 1,8—1,9 трлн рублей, то есть рекорд 2018 года (1,34 трлн) будет значительно превышен.