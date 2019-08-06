Бинбанк мог потерять лицензию в 2015 году, следует из материалов Высокого суда Лондона о споре на 50 млн долларов между люксембургским фондом Athena Capital и Crownmark — компанией, находившейся под контролем бывшего совладельца Бинбанка Микаила Шишханова. Об этом сообщает Forbes .

В 2015 году Бинбанк был держателем проблемных еврооблигаций, выпущенных итальянской группой Mediobanca, сказано в показаниях стороны Шишханова. Евроблигации были потенциально дефолтными — их купоны эмитент привязал к финансовому результату Athena, а тот выдал кредит кипрской компании Larienta Management Ltd, владеющей двумя логистическими центрами, на 50 млн долларов. Оба центра находились в залоге у Пробизнесбанка, следует из отчета АСВ об инвентаризации имущества.

Такие же бумаги на сумму 3,2 млрд рублей были на балансе Пробизнесбанка, который потерял лицензию в августе 2015 года. «Дефолт Larienta Managment Ltd был значительным событием для Бинбанка и мог потенциально привести к неприятным последствиям вплоть до отзыва банковской лицензии», — приводятся слова представителя компании Шишханова в материалах суда. Шишханов принял решение взять обязательство по уплате процентов Larienta Managment на компанию Crownmark до тех пор, пока она пытается взыскать c Larienta два логистических центра.

Теперь вокруг них и ведется спор в Высоком суде Лондона — сторона Шишханова утверждает, что она не брала на себя обязательство погасить основное тело долга, если не взыщет активы, а Athena утверждает, что Crownmark должен погасить долг в 50 млн долларов. В материалах суда не указан объем бумаг на балансе Бинбанка, но из его отчетности следует, что на конец 2016 года на балансе были производные инструменты, выпущенные Mediobanca, на сумму 3 млрд рублей.

По словам экспертов, риск отзыва лицензии из-за обесценения этих бумаг у банка действительно был. Если бы дефолт случился в период с 2015 по март 2016 года, то банк нарушил бы либо достаточность собственных средств, либо достаточность основного капитала, что является основанием для предупреждения банкротства или отзыва лицензии. Бинбанк во втором полугодии 2015 года увеличил резервы на возможные потери по облигациям с 3 млрд до 8 млрд рублей, но сказать, направлялись ли эти средства на покрытие рисков по требованиям конкретно к Mediobanca, оперируя публичной отчетностью, нельзя.