Центральный банк России оштрафовал банк «Открытие» по статьям 14.29 и 15.26.3 Кодекса об административных правонарушениях, связанных с некорректной работой с кредитными историями. Об этом говорится в размещенном на сайте регулятора сообщении.

Статья 14.29 КоАП РФ формулируется как «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета». Согласно ей наказуемы «незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Статья 15.26.3 «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй» предусматривает административное наказание за неисполнение в срок обязанностей «по представлению… источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок». Штраф для юридических лиц также может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Постановление от 16 июля 2019 года вступило в силу 6 августа.

В «Открытии» позже сообщили, что работают над тем, чтобы исключить подобные нарушения.

«Постановление Банка России подтверждает тот факт, что «Открытие» не имеет каких-либо преференций. Основной акционер банка столь же требователен к нему в части исполнения регуляторных требований, как и к другим игрокам рынка. В данном случае претензии регулятора касаются взаимодействия банка «Открытие» c бюро кредитных историй. Мы работаем над тем, чтобы исключить в дальнейшем подобные нарушения», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.