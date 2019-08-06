Временная администрация Тройка-Д Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 17 апреля этого года, в ходе обследования установила в действиях его должностных лиц признаки операций, направленных на вывод активов банка через кредитование заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Банка России.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, подчеркивают в ЦБ.

В сообщении также указано, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 4,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 8,9 млрд.

Исходя из представленных ЦБ цифр, «дыра» в балансе банка составляет 4,7 млрд рублей. Ранее сообщалось о «дыре» в размере 3,9 млрд рублей на момент отзыва лицензии у банка, а позже регулятор опубликовал данные, согласно которым нехватка активов Тройка-Д Банка для исполнения обязательств перед кредиторами на момент признания банка банкротом превышала 5,1 млрд.



Арбитражный суд Москвы признал Тройка-Д Банк банкротом 3 июля 2019 года.