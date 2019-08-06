Арбитражный суд Москвы отказал во вторник управляющей компании НПФ «Сафмар» — «Управление инвестициями» — в иске к банку «Открытие» как правопреемнику Бинбанка (присоединен к «ФК Открытие» с 1 января 2019 года) о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям «Открытие Холдинга» на 7,1 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья.

Ранее банк «Открытие» в рамках этого процесса заявил встречный иск, где потребовал признать недействительными оферты, на основании которых заявлено требование истцов. Этот иск судом удовлетворен. В банке считают, что оферты были подписаны более поздней датой, чем заявляет истец, — когда бывший предправления Бинбанка Микаил Шишханов уже не занимал эту должность.

17 июля Арбитражный суд Москвы отказал в аналогичном иске от другой УК НПФ «Сафмар» — «IQG Управление активами» на 9,5 млрд рублей, в «Сафмаре» заявляли о намерении обжаловать это решение. Общая сумма требований по двум искам составляет 16,6 млрд рублей.