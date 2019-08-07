Альфа-Банк договорился о продаже около 40% доли в своей краудинвестинговой платформе для кредитования малого бизнеса «Поток» (ООО «Поток.Диджитал»). Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке, информацию подтвердил собеседник, близкий к краудфандинговой платформе.

По данным издания, покупателями выступает группа инвесторов, которых представляют основатель фонда FinTech Capital Юрий Попов и бывший топ-менеджер «Рево Технологии», который с 2018 года является партнером FinTech Capital Антон Еременко.

Стоимость сделки неизвестна. Согласно отчетности Альфа-Банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою «дочку» в 140 млн рублей. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн рублей.

Онлайн-платформа «Поток» была запущена Альфа-Банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие своих проектов. В свою очередь инвесторы получают за вложенные средства доход до 22,3%, следует из информации на официальном сайте сервиса. Средняя фактическая доходность в 2018 году, по данным самого «Потока», составила 12,77%. Однако она не гарантирована.



По словам одного из собеседников издания, сделка будет закрыта до конца августа, в настоящее время компании проходят последние процедурные оформления договора. Генеральным директором «Потока» будет представитель нового совладельца, при этом Альфа-Банк сохраняет контроль в проекте (после закрытия сделки ему будет принадлежать основная часть доли — около 60%), уточнил источник.



Бывший глава краудфандинговой платформы Никита Абраменко 6 августа на своей странице в Facebook сообщил, что ушел из проекта. «За эти годы мне так и не удалось договориться с банком о получении доли, и мы с небольшой группой ребят приняли решение покинуть компанию», — указал Абраменко.