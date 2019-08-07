Сбербанк получил в июле чистую прибыль в размере 75,5 млрд рублей, а в целом за семь месяцев текущего года — 519,7 млрд. Такие данные отчетности по РСБУ за январь — июль 2019 года приводятся в релизе банка.

Семимесячная чистая прибыль кредитной организации увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Чистый процентный доход за семь месяцев составил 718,2 млрд рублей. На его динамику по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (минус 1,3%) повлиял рост стоимости клиентских пассивов, а также выплата дивидендов, которая привела к снижению в июле доходов от операций на денежном рынке, поясняют в Сбербанке.

Комиссионный доход вырос на 12% за счет трансакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход увеличился на 3,9% до 252,5 млрд рублей. «Замедление роста во многом обусловлено завышенной базой июля прошлого года, когда был получен разовый доход по расчетам с международными платежными системами, а также графиком признания расходов по программе лояльности. С 2019 года в рамках сближения учета по РПБУ и МСФО банк равномерно признает указанные доходы и расходы, и по итогам года данные эффекты будут нивелированы. Без их учета темп роста чистого комиссионного дохода за семь месяцев 2019 года составил 7,7%», — отмечается в релизе.

Операционные расходы выросли на 9,1%. На темп роста расходов повлияло ежегодное повышение зарплат сотрудников в июле текущего года, а также продолжают влиять повышение ставки НДС с 1 января 2019 года и проведенный во второй половине прошлого года перевод сотрудников дочерней компании «Сбербанк-Технологии» в Сбербанк, поясняется в сообщении.

Расходы на совокупные резервы за июль составили 26,6 млрд рублей. Всего с начала года расходы на резервы составили 57,5 млрд, что втрое меньше расходов за аналогичный период прошлого года. Снижение расходов в 2019 году связано с разнонаправленной динамикой валютных курсов в сопоставимых периодах, а также с завершением в июне реструктуризации задолженности компании «Агрокор». На 1 августа объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,8 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за семь месяцев составила 1 млрд рублей.

Активы в июле увеличились на 0,6% до 27,7 трлн рублей.

За месяц корпоративным клиентам выдано кредитов на 780 млрд рублей, за семь месяцев — 5,6 трлн. Банк обеспечил прирост ссудной задолженности в рублях за июль на 31 млрд рублей преимущественно за счет кредитования малого и среднего бизнеса.

Частным клиентам в июле выдано кредитов на 275 млрд рублей, с начала года — около 1,8 трлн. Портфель розничных кредитов увеличился за месяц на 1,4% и составил 6,76 трлн рублей, или 34,7% всех кредитов.

С начала года портфель розничных кредитов увеличился на 9,6%, а корпоративных — уменьшился на 6,4% (до 12,7 трлн рублей), свидетельствуют данные отчетности .

Удельный вес просроченной задолженности в кредитах на 1 августа составил 2,27%.

«В июле Сбербанк показал сильный рост розничного кредитного портфеля и значимо увеличил кредитование корпоративных клиентов. В результате рублевый кредитный портфель вырос более чем на 125 миллиардов рублей. Рост кредитования наряду с постепенным снижением стоимости фондирования обеспечили рентабельность капитала на уровне более 22%, что соответствует нашим ожиданиям», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Объем средств физических и юридических лиц в июле сократился на 0,4% до 13,1 трлн и 7 трлн рублей соответственно. С начала года совокупные средства клиентов выросли на 2,7% без учета валютной переоценки.

Сбербанк закрыл сделку по продаже Denizbank и оценил финансовый эффект В результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей.

На динамику капитала Сбербанка в июле оказала существенное влияние продажа турецкого Denizbank. Достаточность базового и основного капитала в результате сделки увеличились на 30 базисных пунктов (0,3 процентного пункта) за счет снижения вложений в уставные капиталы финансовых дочерних компаний. Достаточность общего капитала увеличилась на 66 б. п. (0,66 п. п.) за счет дополнительного снижения вычета по предоставленным субординированным кредитам. Эффект от сделки будет больше на групповом уровне и составит 120 б. п. (1,2 п. п.) для достаточности базового капитала.

«Активы, взвешенные с учетом риска, в июле изменились незначительно: рост кредитного портфеля клиентов и вложений в ценные бумаги был компенсирован снижением вложений в дочерние банки в результате продажи Denizbank», — указано в релизе.



На 1 августа достаточность базового и основного капитала Сбербанка составляет 11,6%, общего — 14,97%.

