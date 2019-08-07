Агентство по страхованию вкладов 8 августа начинает выплату страхового возмещения вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация», чья лицензия была отозвана 29 июля этого года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств КБ «Ассоциация», за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тыс. вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий могут получить 213 млн рублей страховки, напоминает агентство.

Как уточняется, в Нижегородской области за выплатой страхового возмещения на сумму 5,3 млрд рублей могут обратиться около 12,5 тыс. вкладчиков, в том числе 700 вкладчиков-юрлиц (малых предприятий), страховая ответственность перед которыми оценивается в 200 млн рублей. В Костромской области на 325 млн рублей страховки могут претендовать около 900 вкладчиков, в том числе 50 юрлиц (12 млн рублей).

Прием заявлений вкладчиков и сами выплаты в течение не менее чем года будут осуществляться через банк-агент — Сбербанк. О дальнейших выплатах, которые могут осуществляться до дня завершения ликвидационных процедур, АСВ уведомит дополнительно.

Для приема заявлений вкладчиков и осуществления выплат будет задействовано 95 структурных подразделений Сбербанка, указано в релизе АСВ (см. список ). Выплаты будут производиться во всех населенных пунктах, где имелись структурные подразделения КБ «Ассоциация», в том числе в 32 населенных пунктах Нижегородской и Костромской областей.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.