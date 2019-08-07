Деловая репутация может быть восстановлена, если доказана непричастность заявителя к негативным для банка решениям

Банк России по состоянию на 1 июля 2019 года рассмотрел более 300 заявлений на восстановление деловой репутации должностных лиц и владельцев крупных долей компаний финансового сектора и примерно по половине из них принял положительное решение, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

«За время работы комиссии по рассмотрению жалоб на принятые Банком России решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации было рассмотрено 308 обращений», — уточняется в релизе.

Комиссия с 28 января 2018 года рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на необоснованность признания их не соответствующими установленным требованиям. За это время в Банк России поступило 396 обращений, из них 351 связано с деятельностью кредитных организаций, 45 — с деятельностью некредитных финансовых организаций.

Комиссия удовлетворила 151 жалобу; 15 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют).

«Одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации. По этой причине комиссией оставлены без рассмотрения 20% жалоб, поступивших во втором квартале 2019 года», — отмечают в ЦБ, добавляя, что на 1 июля в стадии рассмотрения оставалось 14 жалоб.



По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации, напоминают в Центробанке. В таком случае по результатам принятых комиссией решений регулятор исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.