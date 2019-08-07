Девятый арбитражный апелляционный суд по иску банка «ФК Открытие» признал незаконной выплату премии в размере 40 млн рублей бывшему директору по информационной безопасности Константину Чигиреву и обязал его вернуть эти деньги банку.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобы «Открытия» и ЦБ, участвующего в деле третьим лицом, и отменила принятое в апреле решение Арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.

Всего банк «ФК Открытие» в августе 2018 года подал девять исков к бывшим работникам с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 млн рублей. Арбитраж Москвы четыре иска отклонил, четыре удовлетворил, еще одно дело закончилось мировым соглашением, по которому экс-член совета директоров Татьяна Серебренникова обязалась вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 млн рублей.

​Суд отклонил последний иск «Открытия» о возврате премий топ-менеджерами Арбитраж отказался признать недействительной сделкой выплату премии в размере 50 млн рублей.

Апелляционным судом отменены решения, вынесенные ранее в пользу члена правления Елены Будник и бывшего старшего вице-президента по безопасности Сергея Бабкина. В то же время суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премии бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому. Остальные апелляции пока не рассмотрены.