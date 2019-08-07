Базирующийся в Екатеринбурге Уральский Банк Реконструкции и Развития завершил формирование новой системы управления бизнесом в регионах присутствия. Теперь все подразделения сгруппированы в восемь дивизионов. Также банк полностью укомплектовал штат директоров дивизионов, сообщили в УБРиР.

В банке напоминают, что он решил перейти от централизованной системы управления, когда все филиалы подчиняются головному офису напрямую, к региональной. Новая система была сформирована с учетом объема и формата бизнеса УБРиР, а также географического положения.

Сейчас руководителями дивизионов являются:

«Екатеринбург» — Олег Попков;

«Средний Урал» — Михаил Прилепов;

«Южный Урал» — Галина Родина;

«Центр» — Александр Казанский;

«Юг» — Елена Ретунская;

«Сибирь» — Андрей Третьяков;

«Западная Сибирь» — Владислав Самойлов;

«Поволжье» — Александр Вельмисов.

«Для принятия быстрых и эффективных решений мы упростили структуру управления, — комментирует президент УБРиР Антон Соловьев. — За полгода работы в новой структуре мы уже увидели первые результаты: взаимодействие на горизонтальном уровне стало более результативным, и обратная связь до адресатов доходит намного быстрее. А поскольку к нашей команде присоединились одни из лучших профессионалов на банковском рынке, я уверен, что стратегически это усилит позиции банка в регионах присутствия».