Бизнес-джет бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева выставлен на продажу, свидетельствуют данные сайта Contoller, размещающего информацию о продаже самолетов и запчастей к ним. Первым внимание на это обратил Forbes.

На сайте продается Bombardier Challenger 650 с серийным номером 6088 и бортовым — OE-LAN 2017 года. Самолет базируется в столице Австрии Вене. На его борту 12 мест для пассажиров, для них доступны беспроводной Интернет, телефонная связь, два 24-дюймовых монитора.

После санации через Фонд консолидации банковского сектора Центробанка ПСБ передали в Росимущество, а на его базе создали опорный банк оборонки. ПСБ подал иск к бывшим собственникам — братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым и их зарубежным фирмам. Сумма претензий — 282 млрд рублей.

Бизнес-джет Bombardier Challenger 650 OE-LAN — один из двух самолетов, фигурировавших в иске банка к братьям. Второй — Bombardier Challenger 650 с бортовым номером OE-LDN. ПСБ попросил арестовать оба лайнера в качестве обеспечительных мер по иску, в июньских материалах суда отмечалось, что оба судна приписаны к аэропорту Шереметьево.