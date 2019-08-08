Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил на 5 сентября предварительное заседание по исковому заявлению Evison Holdings о признании недействительными всех решений совета директоров банка «Восточный» от 4 июля, в том числе об избрании исполняющим обязанности председателя правления банка Вячеслава Арутюняна.



«Суд откладывает судебное заседание на 5 сентября», — сказал судья.

Он уточнил, что заседание перенесено в связи с привлечением третьих лиц и запросом дополнительных документов необходимых для рассмотрения дела. В частности, судом будут запрошены протоколы и бюллетени заседаний совета директоров банка.

Ранее сообщалось, что компания Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) требует в суде признать недействительными все решения совета директоров банка «Восточный» от 4 июля 2019 года. Это следует из определения Арбитражного суда Амурской области, который принял к рассмотрению заявление истца — Evison Holdings.

Инфографика Банки.ру: как менялась власть в банке «Восточный» Основатель Baring Vostok Майкл Калви больше не возглавляет совет директоров банка «Восточный». Как поменялась расстановка сил в кредитной организации за время конфликта между основными акционерами?



Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка «Восточный») исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн Холдингс» (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший Юниаструм Банком, который объединился с «Восточным» в 2017 году.



Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.