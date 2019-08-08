Спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые находятся на балансе банка «Восточный», готов купить американский фонд Parus Marine — обязывающее предложение от фонда направил известный американский инвестор, председатель совета директоров «Магнита» и UFG Management Чарльз Райан, фонд готов заплатить «Восточному» за акции 41,2 млн долларов (2,6 млрд рублей), переведя их на счет банка 31 августа, сообщают «Ведомости».
Если «Восточный» готов принять предложение, он должен сообщить об этом до 14 августа, иначе предложение отзывается, говорится в письме Parus Marine.
В начале июня «Восточный» разослал потенциальным инвесторам предложение о покупке доли в IFTG по цене 2,5 млрд рублей, до конца августа банку нужно подтянуть норматив достаточности базового капитала (Н1.1) собственными силами либо списывать вечные субординированные облигации, претенденты на пакет акций появились в июле: помимо Parus Marine это гонконгский Pacific World Fund Management и британская компания Thompson Сrosby, они направляли в банк и в IFTG предварительные предложения.
Потенциальные покупатели не связаны с «Восточным» или Baring Vostok.
Ранее собеседники «Ведомостей» отмечали, что Parus Marine не связан с «Восточным» или Baring Vostok.
Изначально банк оценил пакет акций IFTG по балансовой цене в 2,5 млрд рублей, но позже сообщил, что реальная стоимость бумаг — 3,7 млрд рублей, именно столько банк потратил на этот актив, писал и. о. предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян в IFTG: поэтому банк будет рассматривать предложения только с оценкой от 3,7 млрд рублей; потенциальные покупатели оценивали акции в пределах 2,1—2,6 млрд рублей (34—41 млн долларов).