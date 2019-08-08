Спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые находятся на балансе банка «Восточный», готов купить американский фонд Parus Marine — обязывающее предложение от фонда направил известный американский инвестор, председатель совета директоров «Магнита» и UFG Management Чарльз Райан, фонд готов заплатить «Восточному» за акции 41,2 млн долларов (2,6 млрд рублей), переведя их на счет банка 31 августа, сообщают «Ведомости» .

Если «Восточный» готов принять предложение, он должен сообщить об этом до 14 августа, иначе предложение отзывается, говорится в письме Parus Marine.

В начале июня «Восточный» разослал потенциальным инвесторам предложение о покупке доли в IFTG по цене 2,5 млрд рублей, до конца августа банку нужно подтянуть норматив достаточности базового капитала (Н1.1) собственными силами либо списывать вечные субординированные облигации, претенденты на пакет акций появились в июле: помимо Parus Marine это гонконгский Pacific World Fund Management и британская компания Thompson Сrosby, они направляли в банк и в IFTG предварительные предложения.

Иностранные фонды могут купить акции компании из дела Baring Vostok Потенциальные покупатели не связаны с «Восточным» или Baring Vostok.

Ранее собеседники «Ведомостей» отмечали, что Parus Marine не связан с «Восточным» или Baring Vostok.

Изначально банк оценил пакет акций IFTG по балансовой цене в 2,5 млрд рублей, но позже сообщил, что реальная стоимость бумаг — 3,7 млрд рублей, именно столько банк потратил на этот актив, писал и. о. предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян в IFTG: поэтому банк будет рассматривать предложения только с оценкой от 3,7 млрд рублей; потенциальные покупатели оценивали акции в пределах 2,1—2,6 млрд рублей (34—41 млн долларов).