Почта Банк после открытия банковских точек в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит». Проект в пилотном режиме стартует осенью в трех регионах — Челябинской, Ярославской и Костромской областях, рассказал РБК первый зампред правления банка Георгий Горшков.



В точках будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

В начале 2019 года Почта Банк запустил аналогичный проект с «Пятерочкой». Ожидалось, что он продлится полгода, однако банк решил продлить тест до конца года. Сейчас открыто 50 банковских точек в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже, Пензе, Оренбурге, Уфе, Перми, Ростове-на-Дону, Московской области и т. д.



Почта Банк и «Магнит» смогут «создать самую массовую сеть дистрибуции в России», рассчитывает Горшков: опыт открытия банковских точек в «Пятерочке» показал, что такие зоны обслуживания обеспечивают высокую проходимость и устойчивый спрос на базовые финансовые продукты и сервисы. «Магнит», по словам его представителя, за счет проекта хочет повысить лояльность покупателей. Банк и ретейлер также запускают кобрендовую карту, по которой можно накапливать бонусы за различные покупки, а расплачиваться ими в магазинах «Магнит».



Почта Банк запустил кобрендовую карту с «Магнитом» В настоящее время карту можно получить в Челябинской, Ярославской и Костромской областях, а по итогам пилотного проекта будет принято решение о его масштабировании на другие регионы.

Сотрудничество с розничными сетями позволит банку ускорить масштабирование бизнеса, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Для Почта Банка присутствие в дискаунтерах (это магазины с низкими ценами) дает значительные преимущества, так как большинство их клиентов — это пенсионеры или население с невысоким уровнем доходов, отмечает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт» (СНГ) Сергей Гришунин.

Но директор департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка Игорь Шкляр говорит, что расширение сети «на сегодняшний день не видится оправданной стратегией». Доля клиентов, которые предпочитают получать финансовые услуги дистанционно, а также само количество услуг, предоставляемых онлайн, растут, отмечает он. А использование биометрии облегчает доступ к финансовым услугам вне отделений, добавляет Шкляр.