Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии выросла на 6,9% до 254 млн евро, доналоговая прибыль — на 6,6% до 323 млн евро, следует из финансовой отчетности банка.



Чистый процентный доход RBI в России за первое полугодие текущего года составил 365 млн евро, увеличившись на 5,4% по сравнению с показателем прошлого года. Операционная прибыль банка в РФ выросла на 10,3% и составила 558 млн евро.

За II квартал прибыль RBI в РФ после налогообложения выросла на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128 млн евро. Чистый процентный доход в России поднялся на 11,1% до 190 млн евро. Операционная прибыль выросла на 18,6% в годовом выражении — до 293 млн евро.

Консолидированная прибыль RBI за первое полугодие снизилась на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 571 млн евро, говорится в отчетности банка. Прибыль на акцию составила 0,56 евро против 2,21 евро годом ранее. Чистый процентный доход составил 1,664 млрд евро, увеличившись на 0,1%.

Консолидированная прибыль группы за II квартал составила 345 млн евро, что на 3,4% ниже показателя годичной давности. Чистый процентный доход увеличился на 0,7% до 840 млн евро. Прибыль после налогообложения снизилась на 1,3% в годовом выражении и составила 384 млн евро.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 47 тыс. человек. В России Райффайзенбанк работает с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.