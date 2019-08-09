Ленинский районный суд Ростова оправдал основателя и бывшего гендиректора банка «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова, которого обвиняли в незаконном выводе из кредитной организации 26 млн рублей, сообщает «Коммерсант» .

По версии обвинения, Колмыков незадолго до увольнения незаконно вывел из банка около 26 млн рублей, оформив три кредита на себя и своих знакомых. Ранее банкир обвинялся в незаконном получении компенсации по неиспользованным отпускам и командировочным расходам, но в ходе судебного следствия было установлено, что выдача себе компенсации за неиспользованные отпуска не противоречили законодательству.

Основным доказательством обвинения стало положение, принятое советом директоров «Кредит Экспресса», в котором были прописаны правила выдачи кредитов всеми отделениями банков. Однако суд установил, что документ был принят задним числом, а подпись председателя совета директоров Владимира Шеина в нем подделана.

В марте прошлого года «Банк России» отозвал лицензию у «Кредит Экспресса» из-за нарушения российского банковского законодательства. В июне банк признали банкротом. Согласно информации, опубликованной на сайте Агентства по страхованию вкладов, временная администрация «Кредит Экспресса» выявила хищения денежных средств под видом выдачи кредитов физическим лицам и заключения договоров уступки прав требования. По версии следствия, учредители и сотрудники банка похищали средства через выдачу фиктивных кредитов 29 физическим лицам. Обвинение в хищении свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов предъявили акционеру Василию Бойко-Великому, Алле Кабановой и пятерым сотрудникам банка.