Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества бизнесмена Анатолия Мотылева и еще пяти лиц, контролировавших банк «Компания Розничного Кредитования», на сумму 1,4 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявитель не обосновал причины обращения и не доказал угрозу неисполнения судебных актов и необходимость принятия обеспечительных мер, отметил ВС. Доводы, изложенные в кассационной жалобе АСВ, выводы судов не опровергают, не подтверждают наличие существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, говорится в определении.

Суд в рамках иска АСВ постановил взыскать с Мотылева и двух экс-топов банка «КРК» 1,44 млрд рублей Заявление АСВ удовлетворено частично: привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Анатолий Мотылев, Максим Соболев и Антон Шараев.

Обособленный спор о привлечении к субсидиарной ответственности солидарно контролирующих должника лиц рассмотрен Арбитражным судом Москвы и принято определение от 21 июня, заметил суд. Тогда были удовлетворены требования управляющего в части взыскания денежных средств с Мотылева, бывшего председателя правления банка Максима Соболева и члена правления Антона Шараева. Суд отклонил требование АСВ в части взыскания денежных средств с других экс-менеджеров организации.

Центральный банк РФ 11 июля 2014 года отозвал у банка «Компания Розничного Кредитования» лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк КРК проводил высокорискованную кредитную политику, не создал адекватные принятым рискам резервы и не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.