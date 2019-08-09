АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня «A+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» обусловлено изменением оценки рыночного риска, что привело к повышению оценки собственной кредитоспособности (ОСК) Совкомбанка до «а». Степень системной значимости банка для российской банковской системы выражается в добавлении одной ступени к ОСК. Кредитные рейтинги выпусков облигаций серии БО-05 (ISIN RU000A0ZYJR6) и серии БО-П01 (RU000A100DZ5), а также серии 2В03 (ISIN RU000A0ZYWZ2) и серии 1В02 (ISIN RU000A0ZYX28) повышены до уровня «A+(RU)» и «A+(RU)», а также «BBB+(RU)» и «ВВ+(RU)» соответственно», — отмечается в сообщении.

К позитивному рейтинговому действию могут привести устойчивое органическое увеличение доли рынка в ключевых направлениях бизнеса; умеренный риск-аппетит в средне- и долгосрочной перспективе; повышение качества выданных ссуд в части уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности, а также за счет существенного роста доли залогового кредитования в портфеле.

Негативно на рейтинг банка могут повлиять ухудшение позиции по капиталу в результате роста стоимости риска и/или снижения операционной эффективности; агрессивный рост розничного кредитования и увеличение доли необеспеченных кредитов в портфеле; ухудшение позиции по ликвидности, связанное с сокращением комфортного запаса высоколиквидных активов на балансе Совкомбанка, и потеря конкурентных преимуществ в ключевых сегментах бизнеса, заключили в АКРА.